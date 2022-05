Acusado de estuprar filha de 13 anos é preso em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (Rc24h)

Acusado de estuprar filha de 13 anos é preso em São Pedro da AldeiaLetycia Rocha (Rc24h)

Publicado 19/05/2022 13:57

Um homem, identificado como P.H.F.D., foi preso na tarde desta quarta-feira (18), no bairro Fluminense, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, durante uma operação conjunta da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio e a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP). Ele é acusado de estuprar a própria filha, de apenas 13 anos.

Conforme a DEAM, contra o criminoso havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Cartório do Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca aldeense em 12 de maio.

Durante a operação, realizada no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão, sendo arrecadado um notebook, um aparelho celular e acessórios.

Em depoimento, a menina disse que não se lembra a quanto tempo era abusada pelo pai, “mas que já faz tempo”. Ela conta que o homem aproveitava os momentos em que mão não estava em casa e “levava para o quarto que ele dormia com a mãe”, pedia para ela “tirar a roupa” e, sem saber o que fazer, a jovem obedecia. “Ele colocava o órgão genital na parte íntima e enfiava”, diz a criança, afirmando também que sentia dor e que o pai tirava fotos íntimas quando estavam nus.

A prisão aconteceu após um trabalho de investigação da DEAM. De acordo com a Especializada, após 13 anos de convivência com Paulo, a mãe da menina descobriu que o marido mantinha relações sexuais com a filha depois de localizar uma foto onde a menor estava deitada nua na cama junto com o pai. Imediatamente ela terminou o relacionamento e deixou a residência com a filha.

O homem segue acautelado na DEAM, aguardando transferência para o sistema prisional.