Acusado de tentativa de homicídio é preso em São Pedro da Aldeia. Motivação seria uma dívida de R$ 100 da vítimaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 17/05/2022 19:16

Na Região dos Lagos, um homem, identificado como Marcos Vinícius Souza Nogueira, foi preso por policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), na tarde desta terça-feira (17). Contra o homem, havia um mandado de prisão preventiva aberto por tentativa de homicídio. Conforme as autoridades, a motivação seria uma dívida de R$ 100,00 que a vítima tinha com ele.



Em 17 de setembro de 2021, por volta das 17h, na Estrada da Flexeira, em São Pedro da Aldeia, Marcos Vinícius assassinou a tiros Guilherme da Conceição dos Santos. Segundo a ocorrência policial, o disparo atingiu a cabeça da vítima superficialmente, que, após os disparos, conseguiu fugir, recebeu atendimento médico e sobreviveu.



Já o criminoso, após efetuar os disparos, escapou e ficou foragido por oito meses. O crime, de acordo com a Polícia Civil, teve motivo fútil, já que o acusado tentou matar a vítima por entender que a mesma o devia R$ 100. Além disso, Marcos também possui dez anotações criminais, sendo sete por ameaça e duas por violência doméstica.



Ele foi encaminhado para a 125ª DP e, em seguida, para o sistema prisional.