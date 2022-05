Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia apreende moto abandonada - Sabrina Sá (RC24h)

Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia apreende moto abandonadaSabrina Sá (RC24h)

Publicado 16/05/2022 14:27

A Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia apreendeu, no início da madrugada desta segunda-feira (16), uma motocicleta abandonada.

Os agentes estavam em patrulhamento pela orla do centro da cidade quando tiveram a atenção voltada para a moto Honda modelo 125 CG FAN, da cor preta, parada. O veículo estava sem placa, com chassi adulterado, sem farol, com a seta quebrada e com indicação de ligação direta.

A moto foi encaminhada para a 125ª DP para os procedimentos necessários junto à autoridade policial.