Prefeitura de São Pedro da Aldeia organiza censo para a população LGBTQIA+ Reprodução/ internet

Publicado 15/05/2022 15:00

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, anunciou para a próxima terça-feira (17) a realização de um censo LGBTQIA+ do município.



O objetivo é respeitar e cumprir “a missão e o dever” do Poder Público de agir em defesa do cidadão, “garantindo o acesso à saúde, segurança, desenvolvimento, oportunidades, qualidade de vida”.



O censo LGBTQIA+ é promovido pela secretaria de Assistência Social, através da Coordenadoria LGBTQIA+, e será respondido de forma digital pelos cidadãos, sem a necessidade de um recenseador ir à casa do indivíduo.



Através de informações como quantas pessoas são, onde elas moram e o que fazem, o município deve conseguir formular melhores e mais eficientes políticas públicas.