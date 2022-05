A banda pop se apresenta nas festividades de aniversário de 405 anos do município - Divulgação

Publicado 15/05/2022 15:44

A comemoração do 405º aniversário de fundação de São Pedro da Aldeia, celebrado em 16 de maio, terá início já neste domingo (15), com o show da banda de pop rock Jota Quest. A programação do dia contará ainda com o sertanejo de Bruna Reis e de Demetrius a partir das 21h. A festa será no palco da Praça da Matriz. Nessa noite de sábado (14), o pagodeiro Ferrugem se apresentou no mesmo espaço.

Na segunda-feira (16), feriado municipal, a programação segue com o hasteamento de bandeiras na Câmara Municipal, a partir das 8h. A tradição será realizada em seguida na sede da prefeitura e, por último, no monumento histórico de fundação da cidade, na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão.

Para garantir uma festa tranquila e familiar, a prefeitura terá um esquema reforçado de segurança durante os dias de evento. A população conta com o empenho dos agentes da Guarda Civil Municipal de Proximidade, Fiscalização de Posturas, Defesa Civil, além de vigias e vigilantes. A Secretaria de Saúde também mantém o apoio com ambulância presente.