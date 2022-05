Dupla é capturada com carga de drogas em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Dupla é capturada com carga de drogas em São Pedro da AldeiaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/05/2022 14:16

Dois homens, identificados como C.V.I.S. e D.B.C.B. foram presos por tráfico de drogas no início da noite do último sábado (14) no bairro Parque Estoril, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento de rotina pela comunidade quando tiveram a atenção voltada para a dupla com um sacola em mãos. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os elementos tentaram fugir, mas foram capturados com 143 pinos de cocaína, 65 buchas de maconha, 26 pedras de crack e R$ 35 em espécie.

Eles foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuados e presos.