MPF abre inscrições para seleção de estágio de Direito 2022 em São Pedro da AldeiaReprodução

Publicado 18/05/2022 16:40

A Procuradoria da República em São Pedro da Aldeia abriu nesta terça-feira (17), as inscrições para o Processo Seletivo de Estágio de 2022. As vagas são destinadas a estudantes de graduação dos cursos de Direito. Os estudantes interessados em participar da seleção deverão entregar a ficha de inscrição disponibilizada no site do MPF , até as 17h do dia 27/05.

Os cadastramentos serão realizadas na Procuradoria da República no Município de São Pedro da Aldeia, situada na Rua Dr. José Ramos de Azeredo, n.º 72, Centro, São Pedro Aldeia, no horário das 11 às 17 horas, somente nos dias úteis. A ficha de inscrição deve ser entregue com a documentação citada no edital.

Prova – As provas serão realizadas no dia 25/06, no Colégio Estadual Dr. Feliciano Sodré, situado na Rua Duque de Caxias, nº 78, Centro, em São Pedro da Aldeia, das 8h às 11h. Recomenda-se que o candidato se apresente trinta minutos antes do horário de início da prova, pois os portões serão fechados às 7h50. A prova é dividida em duas partes, uma discursiva e uma objetiva. É vedada consulta de qualquer tipo de texto, incluindo legislação.

Para concorrer – O candidato cursando graduação deverá estar matriculado e com frequência regular em uma das instituições de ensino conveniadas com a PRM-São Pedro da Aldeia. No momento da contratação, o aluno deve ter concluído pelo menos 40% da carga horária ou dos créditos do curso no 2º semestre do ano de 2021, independentemente do período em que estiverem formalmente matriculados.

Programa de Estágio MPF – Os estagiários da PRM – São Pedro da Aldeia desempenham atividades 20h por semana e recebem bolsa mensal de R$ 976. O auxílio transporte é de R$ 11 por dia, e os estagiários têm direito a seguro contra acidentes pessoais.

Outras informações – Dúvidas podem ser dirimidas pelo email prrj- spa [email protected]