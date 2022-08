O criminoso assumiu a prática ilícita e foi encaminhado para a 125ª DP, autuado e preso. - Letycia Rocha (RC24h)

O criminoso assumiu a prática ilícita e foi encaminhado para a 125ª DP, autuado e preso.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/08/2022 13:52

Um homem, identificado como J.S.C.F., foi preso com uma carga de drogas no final da noite desta segunda-feira (15) no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, a guarnição recebeu informações sobre o tráfico de drogas na região e procedeu até o local. Os agentes flagraram o momento em que o acusado comercializava os entorpecentes e realizou a abordagem. Com ele, foram apreendidas 30 cápsulas de cocaína, 34 pedras de crack e 13 buchas de maconha.

O criminoso assumiu a prática ilícita e foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e preso.