Artistas e agentes culturais do município estão convidados a comparecerem na Casa da Cultura a partir das 18h - ASCOM

Publicado 14/08/2022 19:00

Nesta segunda-feira (15), os artistas e agentes culturais de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, terão a oportunidade de esclarecer dúvidas, apresentar propostas e conhecer algumas das principais mudanças que estão sendo operadas pela Secretaria Municipal de Cultura. Com o objetivo de fortalecer o diálogo e a troca de experiências com a sociedade civil, a pasta vai realizar uma reunião geral aberta a todos os agentes e produtores culturais, grupos e movimentos livres, artistas independentes, participantes do Fórum Permanente de Cultura e integrantes do Mapeamento Cultural da cidade. O encontro será na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, das 18h às 21h.

Durante a reunião, todos os participantes terão espaço para apresentar perguntas, dúvidas, sugestões e reflexões sobre as políticas culturais da cidade. “Esse momento de fala e escuta é fundamental porque entendemos que é somente através da caminhada em conjunto que conseguiremos avançar e desenvolver o nosso setor cultural. O diálogo com a sociedade civil tem sido uma prioridade para nós e faz parte das diretrizes do Plano Municipal de Cultura e dos princípios norteadores do Sistema Municipal de Cultura. É muito importante que a sociedade civil esteja ciente das mudanças, alterações e propostas que estão sendo operadas, que foram iniciadas no mês de fevereiro. Estaremos de portas abertas a todos”, disse o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques.

Dentre os assuntos que serão abordados no encontro estão a eleição do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), que acontecerá durante a 4ª Conferência Municipal de Cultura. Para isso, será necessário formar uma Comissão Mista, com igual número de representantes da gestão pública e da sociedade civil, com nomes da Câmara de Vereadores, da OAB e do Fórum de Cultura, que ficará responsável por organizar o evento.

A atualização do Mapeamento Cultural de São Pedro da Aldeia, também chamado de Cadastro Cultural, também está na pauta da reunião, bem como a revisão do Plano Municipal de Cultura; dentre outros assuntos pertinentes ao Sistema Municipal de Cultura (Lei 2527/2014).

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2625-5167 ou pelo e-mail casadaculturapmspa@gmail.com.