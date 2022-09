A própria família apontou Alcimar como suspeito - Sabrina Sá (Rc24h)

Publicado 14/09/2022 13:19

O principal suspeito pelo assassinato de Fátima Loureiro, que foi encontrada morta nesta segunda-feira (12), em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, foi preso na manhã desta quarta (14). O homem, identificado inicialmente apenas como Alcimar, estava em uma residência no município de Vargem Alta, no interior do estado do Espírito Santo.

A prisão do acusado foi realizada após um trabalho de inteligência da Polícia Civil de Araruama, por volta das 6h da manhã. Ele foi encaminhado em custódia para o município e ficará detido por, pelo menos, 30 dias. A justiça concedeu a prisão temporária para impedir que o suspeito interfira nas investigações do caso.

Fátima, de 51 anos, estava desaparecida desde o dia 3 em Araruama. Segundo familiares, ela teria saído de casa dizendo que ia para a casa do namorado e, desde então, não deu mais notícias. O corpo foi encontrado nove dias depois com sinais de violência.

A própria família apontou Alcimar como suspeito, de acordo com relatos, ele já tinha agredido a vítima outras vezes.

O suspeito ainda teria mandado mensagem para a família, perguntando pela mulher, um dia depois do desaparecimento. Ele também procurou a chefe dela para ter notícias e quando ela ligou para o contato de Fátima, o celular tocou no bolso dele.