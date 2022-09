A Casa da Cultura fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no centro da cidade. - ASCOM de SPA

Publicado 14/09/2022 14:47

A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia promove, a partir desta quarta-feira (14) e até o dia 20 de outubro, uma consulta pública para receber sugestões que possam contribuir na elaboração do Plano Municipal de Cultura (PCM), com vigência até 2028. Os cidadãos, artistas e agentes culturais que tenham interesse em colaborar com a apresentação de propostas devem enviar um e-mail para pmspapoliticasculturais@gmail.com ou comparecer à Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

O Plano é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução das políticas públicas de Cultura na perspectiva do Sistema Municipal de Cultura (SMC), indicando prioridades para o setor cultural e definindo ações e metas a serem efetivadas.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou a importância da participação da sociedade na construção coletiva de propostas. “O Plano Municipal é uma ferramenta fundamental na elaboração de políticas públicas direcionadas para a democratização da Cultura. Essa etapa de construção é muito importante, porque é o momento em que toda a sociedade pode apresentar sugestões em prol do fortalecimento do setor cultural e colaborar com propósitos que atendam também as necessidades e aspirações culturais dos cidadãos aldeenses”, destacou.

Durante o período da consulta pública, os cidadãos poderão enviar propostas e sugestões de estratégias em torno de seis eixos temáticos, que tratam sobre tópicos como cidadania, educação, preservação da memória e do patrimônio cultural, juventude, gestão e acesso a recursos financeiros, dentre outros.

É importante destacar que, caso o colaborador deseje enviar sua sugestão por e-mail, será necessário informar, no corpo do texto, o nome completo, área de atuação profissional e um telefone para contato.

Além das estratégias, o texto final do PMC, no seu sumário completo, vai conter o diagnóstico do desenvolvimento da cultura, diretrizes e prioridades, objetivos gerais e específicos, metas e ações, prazos de execução, resultados e impactos esperados, recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários, além da indicação dos mecanismos e fontes de financiamento, monitoramento e avaliação.

Ao término do prazo da consulta pública, a etapa seguinte se dará durante a 4ª Conferência Municipal de Cultura, onde serão apresentadas e aprovadas as diretrizes do Plano Municipal de Cultura, além da eleição do Conselho Municipal de Política Cultural. O calendário de realização da Conferência ainda será definido por uma comissão organizadora. O texto do Plano será submetido aos novos membros do Conselho e, posteriormente, será encaminhado à Câmara de Vereadores para apreciação e aprovação.

