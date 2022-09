O criminoso e o material apreendido foram encaminhados para Delegacia de Rio Bonito e posterior Central de Flagrantes. - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 22/09/2022 13:55

Um homem foi preso enquanto carregava drogas em um veículo de transporte por aplicativo na RJ-124, Via Lagos, na altura do Bairro Esperança, em Rio Bonito. De acordo com a Polícia Militar as drogas equivalem ao valor de R$ 66 mil. O suspeito confirmou que estaria transportando as drogas do Parque União para São Pedro da Aldeia.

O flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira (22), quando policiais do BPRv tiveram a atenção voltada ao carro modelo Honda. Durante a abordagem, um dos passageiros demonstrou nervosismo com a ação policial. Ele teve as bagagens revistadas e nelas, os agentes encontraram cerca de 4.860 pinos de cocaína e 3Kg de erva seca prensada, divididos em 30 tabletes de 100 gramas cada.

Diante dos fatos, ele e o material apreendido foram encaminhados para Delegacia de Rio Bonito (119°DP) e posterior Central de Flagrantes.