Motopatrulha da PM apreende duas motocicletas adulteradas em São Pedro da Aldeia - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 26/09/2022 14:25

Duas motocicletas adulteradas foram apreendias neste sábado (24), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. As ocorrências aconteceram em bairros e horários diferentes do dia e, ainda nas ações, três homens foram abordados, sendo que dois deles possuíam passagens por tráfico de drogas e estupro.



O primeiro caso aconteceu por volta das 15h20, na Rua da Cruz. Lá, os agentes tiveram a atenção voltada à motocicleta Yamaha Factor. Diante das suspeitas, a guarnição efetuou a abordagem do veículo e do proprietário, identificado como F.S.F..



Após consultas ao sistema, a PM constatou que a numeração do chassi se encontrava suprimida. Diante do fato, a guarnição procedeu com o acusado e o veículo à 125ª DP (São Pedro da Aldeia). A moto permaneceu apreendida e o rapaz responderá em liberdade.