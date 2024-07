Clarice Tavares de Souza, acusada de envolvimento na morte do ex-companheiro - Polícia Civil

Publicado 25/07/2024 17:34

Agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia prenderam na manhã desta quarta-feira (24) Clarice Tavares de Souza, acusada de envolvimento na morte do ex-companheiro. Um mandado de prisão preventiva contra ela havia sido expedido pela 2ª Vara da cidade.

Segundo as investigações, Clarice teria atraído a vítima para uma emboscada, onde foi assassinada por um indivíduo ligado ao tráfico de drogas. A motivação do crime, de acordo com a polícia, seria a dificuldade da acusada em aceitar o fim do relacionamento e o ciúme que sentia do ex-companheiro.

Daniel, o executor dos disparos, já havia sido preso no mês passado em flagrante por tráfico de drogas, durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária relacionado ao mesmo homicídio.