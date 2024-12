Acidente - Divulgação/PM

Publicado 23/12/2024 14:55

São Pedro da Aldeia - Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir com uma viatura da Polícia Militar na noite deste sábado (21). O acidente aconteceu na RJ-140, na altura do km 17, em São Pedro da Aldeia. Segundo a ocorrência, a vítima, identificada como M.R.d.S., não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e conduzia uma motocicleta Yamaha/Fazer YS 250 de cor vermelha.

Informações iniciais apontam que o motociclista trafegava no sentido Cabo Frio x São Pedro da Aldeia quando colidiu na lateral da viatura policial. Os agentes que estavam no veículo são lotados no 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Relatos indicam que a vítima trafegava em alta velocidade e não utilizava capacete no momento do acidente.

A vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar da região em estado grave. O boletim de ocorrência foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia.

A dinâmica do acidente ainda será investigada pelas autoridades, que também vão apurar as circunstâncias que levaram à colisão.