Ação de conscientização em Saquarema Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 18/05/2021 14:06 | Atualizado 18/05/2021 14:32

Saquarema – A prefeitura de Saquarema está realizando um evento com o objetivo de informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade em prol do engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. O dia 18 de maio foi designado como “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. A data é uma conquista que marca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no Brasil.

A ação está acontecendo em frente ao Centro Administrativo, no bairro Porto da Roça e conta com a participação de técnicos do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) que estão fazendo abordagens e dando instruções sobre como as pessoas devem agir diante da constatação de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Denúncias podem ser feitas pelo número 22 99608-3414. Além da Secretaria do Desenvolvimento Social, a Secretaria de Cultura também participa da atividade que seguirá até as 17 horas.

