Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 18/05/2021 18:00 | Atualizado 19/05/2021 15:01

Saquarema – A Secretaria Municipal de Urbanismo de Saquarema, realizou no dia 14 de maio, no Teatro Mario Lago, no Centro da Cidade, um encontro com técnicos de diversos setores da Prefeitura para apresentação das novas diretrizes e metas da pasta.



A reunião seguiu todos os protocolos de higiene e combate à disseminação do Coronavírus e durante o encontro, o Secretário Municipal de Urbanismo, Felipe de Oliveira Araújo, apresentou um diagnóstico da secretaria e firmou compromissos no avanço da desburocratização dos processos.

Além disso, novos procedimentos também foram apresentados, como as Fichas de Análise Urbanística e de Autodeclaração, que agilizarão os processos administrativos na estrutura da Prefeitura de Saquarema, todos com implantação e utilização previstas para o mês de junho.



- Tratamos de fluxogramas e organização interna dos setores. Este passo é fundamental para a implantação de tecnologia e ferramentas para melhorar a vida de todos, contribuintes e servidores. Nosso objetivo é implantar procedimentos digitais em plataforma ágil de processos - afirmou o secretário Felipe Araújo durante o encontro.

