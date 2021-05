Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV) Saquarema (RJ). Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:00

Saquarema - As atletas da seleção sub-20 feminina já estão em Saquarema para a a preparação para o Campeonato mundial da categoria. Convocadas pelo técnico Hairton Cabral , as atletas irão treinar no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV) para a competição que acontecerá entre os dias 9 e 18 de julho na Holanda e na Bélgica. De acordo com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a lista inicial sofreu duas alterações. Sai a central Júlia Kudiess que pediu dispensa alegando motivos pessoais e com isso, a ponteira Luiza Vicente da Silva foi chamada para os treinamentos.