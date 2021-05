Saquarema recebeu somente vacinas D2 contra covid Reuters/Imago Imagens/Direitos reservados

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 15:00

Saquarema – A Secretaria de Saúde Saquarema recebeu na manhã de hoje (19), mais 1020 doses de vacinas D2 para a continuação da Campanha de vacinação contra a covid-19 no município.

No montante a Secretaria de Saúde do Estado entregou 220 doses D2 da vacina CoronaVac e 800 doses, também D2, da vacina AstraZeneca.