Preso integrante de quadrilha especializada em roubo de motocicletas em Saquarema

Publicado 23/05/2021 15:58

Saquarema - Policiais civis da 124ª DP em Saquarema prenderam, na última sexta-feira (21/05), no bairro de Bonsucesso, mais um integrante de uma quadrilha especializada em roubos de motocicletas.