Publicado 24/09/2021 18:59

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, divulgou que está realizando a segunda etapa de cadastramento do programa Tarifa Solidária.



O Cartão Tarifa Solidária possibilitará aos moradores, de 6 a 64 anos, pagarem metade do valor da tarifa dos ônibus em viagens municipais. O cadastramento pode ser feito de duas formas: on-line e presencial.

Quem desejar fazer o pré-cadastro via internet pode acessar o site



Após o preenchimento das informações, o morador deverá ir aos dois pontos físicos de inscrição (montados no colégio Ismênia de Barros Barroso, em Jaconé, e no Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa, no Porto da Roça) para coletar as fotos da biometria facial.

Quem optar pelo cadastro presencial, deverá ir a qualquer dos pontos de cadastramento munido dos documentos pessoais (RG, CPF e Comprovante de Residência), de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas, para efetuar o cadastramento.



O programa foi criado com o objetivo de gerar economia para os passageiros. Tendo como base o valor da tarifa atual, o usuário que utiliza dois ônibus (ida e volta), de segunda a sábado, para ir e voltar ao trabalho, gastaria em média R$ 208,00 (duzentos e oito reais) no mês. Com o cartão Tarifa Solidária, este valor cai para R$ 104,00 (cento e quatro reais). Ao final de um ano de uso, a economia fica em R$ 1.248,00 (mil duzentos e quarenta e oito reais).



O cartão Tarifa Solidária não tem limite diário de utilização e não precisa ser recarregado. O passageiro não cadastrado no cartão pagará o valor inteiro da tarifa, que é R$ 4,00 (quatro reais).