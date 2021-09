Prefeitura de Saquarema divulga calendário de vacinação antirrábica - Divulgação

Publicado 24/09/2021 07:00

SAQUAREMA - No próximo sábado (25), será realizado em Saquarema, o 1° "Dia D" da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica. Equipes estarão nas ESFs dos bairros Bicuíba, Vilatur, Bonsucesso, Água Branca, Barreira, Mombaça, Barra Nova, Rio Seco, Rio Mole e Rio d'Areia, das 09 às 16 horas.

A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Aconselha-se não vacinar fêmeas grávidas (pois o estresse pode ocasionar o aborto), em período de cio ou amamentando. Além disso, não devem ser vacinados animais prostrados ou com diarreia, animais com infestação de carrapatos ou pulgas ou bichos que estejam tomando antibiótico.

Animais levados por crianças NÃO serão vacinados pelas equipes de saúde. Por conta da pandemia do Covid-19, só serão imunizados os animais cujos donos ou tutores estejam com máscaras de proteção facial. É obrigatório que o cachorro esteja com focinheira e coleira e os gatos sendo transportados em bolsas pet.

A raiva é uma doença incurável e fatal em 100% dos casos, que pode acometer qualquer animal mamífero, incluindo o ser humano. A vacina é a única prevenção para essa enfermidade, portanto, para evitar esse problema, não deixe de vacinar o seu pet.