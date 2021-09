Alunos do Colégio Menaldo recebem mudas de plantas de diversas espécies - Divulgação

Publicado 23/09/2021 15:55

SAQUAREMA - Para comemorar o Dia da Árvore, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca de Saquarema, doou 150 mudas de diversas espécies ao Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães.

As mudas foram utilizadas em um trabalho de educação ambiental desenvolvido pela própria escola. Os alunos do Menaldo receberam mudas de acerola, romã, Ingá, aroeira, abacate, jambo, maracujá, carrapeta, tansagem, alface, pimentão e jiló.Cultivadas noem Sampaio Corrêa, na estrutura da Secretaria de Agricultura, as mudas estão disponíveis para doação aos moradores, escolas, agricultores e demais instituições de Saquarema.