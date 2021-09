Material apreendido na casa - Divulgação

Publicado 23/09/2021 15:50

SAQUAREMA – Após denúncia anônima, a Polícia estourou um ponto de venda de drogas em Saquarema, na Região dos Lagos.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (22), quando a Polícia Militar e agentes da 124ª DP localizaram uma residência na rua 21 esquina com a rua 82, no bairro de Jaconé, que servia de ponto de distribuição de drogas no bairro.

Durante a abordagem, os policiais revistaram a casa e encontraram 65 buchas de maconha, 30 pinos de cocaína, 02 celulares além de R$ 40,00 em espécie.

A ocorrência foi registrada na 124ª DP em Saquarema . Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas.