PM troca tiros com traficantes no Guarani, em Saquarema - Divulgação

Publicado 23/09/2021 15:47

SAQUAREMA - Nesta quarta-feira (22), Policiais Militares entraram em confronto com traficantes em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, a ação aconteceu no bairro do Guarani, quando os agentes receberam a informação de que traficantes estariam atuando na Rua C, mais conhecida como Favelinha. Ao chegarem no local, os agentes foram recebidos a tiros dando início a uma intensa troca de tiros.

Os bandidos tentaram fugir do local, mas os policiais conseguiram capturar um homem. Com ele, os agentes encontram uma sacola plástica com 51 pinos de cocaína e 24 buchas de maconha. O homem admitiu fazer parte do tráfico de drogas e que trabalhava para o traficante conhecido como Valdecir.

A ocorrência foi registrada na 124° DP, onde o acusado permaneceu preso por tráfico de drogas.