Centro de Capacitação Vinícius Vidal França / Saquarema - divulgação

Centro de Capacitação Vinícius Vidal França / Saquaremadivulgação

Publicado 22/09/2021 19:14 | Atualizado 22/09/2021 19:14

O Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, em Saquarema, está com vagas para o curso Preparatório Faetec.O novo curso é voltado para alunos do 9° ano ou que tenham concluído o Ensino Fundamental. Não há limite de idade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitasaté o dia 30 de setembro.