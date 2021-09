Cartão Tarifa Solidária dará desconto nas viagens em Saquarema - Divulgação

Publicado 22/09/2021 19:11

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, informou nesta quarta-feira (22), os novos horários que foram acrescentados às linhas de ônibus municipais.

Segundo a Prefeitura, os novos horários serão somados aos já existentes e estarão em vigor até o dia 03 de outubro. A partir do dia 04, (primeira segunda-feira de outubro), uma nova grade de horários, com mais linhas e novos itinerários, será iniciada. Com isso, todo o município será comtemplado e haverá diminuição de intervalos em todas as linhas, com mais ônibus circulando pela cidade.