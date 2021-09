Estudante de Saquarema é vencedora da etapa estadual do Prêmio MPT na Escola - Divulgação

Publicado 23/09/2021 15:59



SAQUAREMA – A aluna Isabele Alves Moraes de Azevedo, da escola municipal Bonsucesso, em Saquarema, foi destaque no Prêmio Ministério Público do Trabalho na Escola.



A aluna venceu a etapa estadual do prêmio de poesia, ficando em primeiro lugar entre mais de dez mil alunos concorrentes, de vários municípios do Estado do Rio de Janeiro.



Na edição de 2021, o Ministério Público do Trabalho fez uma homenagem para os educadores que desempenham um papel importante no diagnóstico do trabalho infantil, por isso, o tema desta edição foi “A Escola no Combate ao Trabalho Infantil”.



A premiação é um meio de incentivar a comunidade escolar a lutar pela erradicação do trabalho infantil, premiando os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais dos estudantes das instituições de ensino que integram o projeto em todo o Brasil.



- Em meio à pandemia nós conseguimos uma conquista muito bonita. Parabéns à escola, parabéns à equipe e Isabele, pela sua conquista - celebrou a Secretária Municipal de Educação, Lucimar Vidal.



O próximo passo de Isabele é concorrer na etapa nacional do projeto, que é uma disputa entre trabalhos que obtiveram o 1º lugar em cada categoria na etapa estadual.

