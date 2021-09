Publicado 22/09/2021 19:17

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira (22), o tempo se manterá instável em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com o Climatempo, o dia será de céu nublado, com previsão de chuva fraca, podendo ser moderada, isolada e rápida, e ventos moderados a fortes a qualquer hora do dia.

Já na quinta-feira (23), o tempo vai melhorar e haverá uma redução da nebulosidade no município. Na sexta-feira (24/) o tempo segue com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

No sábado (25), o céu volta a ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca a moderada, isolada, durante a tarde e à noite.