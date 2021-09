Policlínica Municipal de Saquarema - Divulgação

Publicado 24/09/2021 18:45

SAQUAREMA – Nesta sexta-feira (24), a Prefeitura de Saquarema divulgou as mudanças nas marcações de consultas na Policlínica Municipal.

Segundo o comunicado, a partir do dia 01 de outubro a marcação de consultas para todas as especialidades será feita de segunda a sexta-feira, das 08 às 15hs. Antes, havia dias específicos para as marcações.

A outra novidade é que os pacientes atendidos/cobertos pelas Unidades de Saúde da Família terão as consultas marcadas diretamente pelo próprio posto de saúde (ESF), não sendo necessária a ida a à Policlínica.