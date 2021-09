Animal foi encontrado na Praia de Itaúna - Divulgação

Publicado 25/09/2021 21:23

SAQUAREMA - Na manhã desta sexta-feira (24), banhistas encontraram os restos mortais de uma baleia na Praia de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, a Guarda Ambiental foi acionada juntamente com a equipe do CTA para a retirada do animal, além disso, biólogos recolheram amostras para análise da causa da morte. Em seguida, o animado foi retirado do local.

É a segunda vez no mês de setembro que uma baleia é encontrada morta em Saquarema. No dia 4 de setembro, outro animal foi encontrado na Praia do Boqueirão.