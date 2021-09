Oportunidades de trabalho em Saquarema - Reprodução internet

Oportunidades de trabalho em SaquaremaReprodução internet

Publicado 27/09/2021 20:02

SAQUAREMA – A semana começa com diversas oportunidades de trabalho para moradores de Saquarema, na Região dos Lagos. Há vagas para profissionais da área da beleza, montadores e corretores de móveis, entre outras. Confira.

No setor de beleza, as manicures com experiência em alongamento de unhas podem enviar o currículo através do telefone (22) 99713-0352. Oportunidades também para cabelereira e trancistas. Para essas vagas, as interessadas podem entrar em contato pelos números (22) 998052705 / (22) 988356943.

[email protected] Uma empresa de móveis precisa de montador. Profissionais com experiência na área podem enviar o currículo para. Necessário ter habilitação.

[email protected] Quem busca uma vaga como corretor de imóveis, pode encaminhar seu currículo para

Duas empresas estão com vagas para vendedor. Os interessados devem deixar currículo na loja que fica na Avenida Saquarema, em frente ao Colégio Estadual Oscar de Macedo Soares (ao lado do posto Shell), ou fazer contato com o número (22) 98822-7990 para agendar entrevista.