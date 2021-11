Publicado 02/11/2021 14:09

SAQUAREMA – No início da noite desta segunda-feira, 01 de novembro, um acidente de moto deixou uma pessoa morta em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com informações, o acidente aconteceu na Estrada do Tingui, no terceiro distrito de Sampaio Corrêa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima, que estava sem documento de identificação, foi encaminhada em estado grave para o Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá.



Segundo a comunicação do Hospital, o homem foi atendido na unidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de São Gonçalo.