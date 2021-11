Sítio arqueológico Sambaqui da Beirada em Saquarema é reaberto ao público - Divulgação

Publicado 03/11/2021

SAQUAREMA – A partir desta quarta-feira, 03 de novembro, Saquarema retomará as atividades no sítio arqueológico Sambaqui da Beirada Saquarema.

Localizado no bairro de Barra Nova, o sítio é um dos poucos abertos à visitação pública no país. O local fechado desde março de 2020, por conta da pandemia. A reabertura à visitação faz parte do plano de retomada cultural, após o período de restrições acentuadas devido à fase mais crítica da pandemia de Covid-19. O sítio poderá ser visitado gratuitamente, nesta primeira fase de retomada de atividades, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h.A Prefeitura aproveitou o período de fechamento e submeteu o Sambaqui da Beirada a serviços de conservação e prevenção. O cercamento de eucalipto, que estava deteriorado, foi substituído e agora está, inclusive, mais robusto e adequado à função de proteção. A criação de um sistema de drenagem superficial para evitar que a água da chuva da área externa invada o sítio, também foi necessária para melhor preservar o local. Tudo preparado para o futuro processo de revitalização, que adotará uma inovadora proposta para a forma de lidar com o visitante de todas as origens.