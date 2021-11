Ailton Pinheiro, de 12 anos, recebeu a vacina Pfizer em Saquarema - Divulgação

Publicado 03/11/2021 15:12

SAQUAREMA – Saquarema, na Região dos Lagos irá antecipar novamente a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer, contra a covid-19 no município.

De acordo com o comunicado, aqueles que tomaram a primeira dose há mais de 21 dias já podem se dirigir aos postos de vacinação para tomar a segunda dose. Repescagem para todas as idades prossegue normalmente.

Os postos de vacinação contra a covid-19 funcionam de segunda a sexta-feira no Saquarema Futebol Clube, no Centro; e no Lions Club de Bacaxá. Para a aplicação de segunda dose, o horário de atendimento é das 13h às 16h. Já a aplicação da primeira dose o horário de atendimento é das 9h às 16h.

Novas chamadas de atualização serão realizadas na medida em que o município receba remessas do imunizante suficientes para tal fim.