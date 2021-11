Astrazeneca - Reprodução internet

AstrazenecaReprodução internet

Publicado 12/11/2021 16:30

SAQUAREMA – Saquarema suspendeu novamente a aplicação da segunda dose (D2) da vacina AstraZeneca / Oxford / Fiocruz no município.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a última remessa entregue ao município, aconteceu na última quarta-feira, dia 10 de novembro, mas continha apenas 500 doses.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município segue empenhado em vacinar a população conforme orientação do Plano Nacional de Imunizações, mas o ritmo da imunização depende do envio das doses que são adquiridas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde.

A entrega de novas vacinas está prevista para a próxima quarta-feira, 17 de novembro. A aplicação das vacinas Coronavac e Pfizer continuam normalmente