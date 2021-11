Programação tem como objetivo conscientizar os homens sobre o câncer de de próstata - Divulgação

Programação tem como objetivo conscientizar os homens sobre o câncer de de próstataDivulgação

Publicado 18/11/2021 21:55

Neste sábado, 20 de novembro, Saquarema vai realizar o Dia “D” da campanha Novembro Azul, nas Unidades de Saúde da Família do município.

Entre os cuidados básicos que todo homem precisa ter com a saúde, há testes e exames que precisam ser realizados com frequência. Nesse dia, serão realizados atendimentos preferencialmente do “homem” com solicitações de exames laboratoriais:

Hemograma completo;

Dosagem da glicemia;

Lipidograma;

Exames de urina;

PSA;

Exames de imagem (USG Transretal e Próstata). Os pacientes já sairão com seus exames de imagem agendados.

Será realizado também nesta data: Ações de promoção e prevenção em saúde Bucal; Verificação da pressão arterial; Atualização da carteira vacinal; Verificação do perímetro abdominal e do IMC; Oferta de testes rápidos (HIV, VDRL, Hepatite B e Hepatite C).

Os Exames laboratoriais solicitados no dia “D” (Campanha Novembro Azul) poderão ser feitos todos os dias na Policlínica de 07h às 08:30 ou no CAMIS, às quartas e quintas-feiras de 07h às 10h.

As orientações são para o cuidado diário e compreendem a promoção, prevenção de doenças, agravos e recuperação da saúde da população masculina ao longo do curso do vida.