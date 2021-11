Publicado 18/11/2021 21:43



Uma mulher foi sequestrada ao estacionar seu veículo na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro de Bacaxá, em Saquarema na Região dos Lagos.

Segundo informações, o caso aconteceu próximo ao guichê da empresa de ônibus 1001, quando o esposo da vítima desceu do carro e atravessou a pista para encontrar um parente. Ao notar a vítima sozinha no carro, o criminoso entrou no veículo e mandou a mulher dirigir sentido Araruama.

Fingindo estar armado, o acusado ameaçou matar a vítima e jogou seus pertences pela janela do carro.

Vítima percebeu que o criminoso não estava armado e, ao parar no sinal, na entrada de Praia Seca, ela conseguiu sair do veículo e correr até um posto de gasolina. O homem ainda tentou ir atrás da mulher, mas desistiu continuou sentido Araruama.

Muito nervosa e abalada, a mulher relatou o ocorrido aos agentes de segurança do posto que acionaram a polícia. Um cerco tático foi montado e o criminoso acabou preso em flagrante.

O caso foi registrado na 118° DP, em Araruama.