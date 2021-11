Projeto do Centro de Treinamento de Surf Léo Neves, em Saquarema - Divulgação

Publicado 16/11/2021 06:20

SAQUAREMA – Vai até o dia 21 de novembro, na praia de Itaúna, o Saquarema Surf Festival, evento que marcará a retomada das competições de surfe no país. Além das competições, o evento também será palco para a inauguração do Centro de Treinamento de Surf Léo Neves, que irá atender gratuitamente atletas do município.

Idealizado pela Prefeitura, O projeto é dedicado a atender gratuitamente atletas amadores ou profissionais com idade entre 10 e 20 anos. O Centro de Treinamento irá homenagear o surfista Léo Neves, ídolo local que morreu em 2019, durante a disputa de um campeonato na praia de Itaúna.

A iniciativa pretende valorizar o talento dos jovens surfistas locais, possibilitando acesso a treinamento especializado visando desenvolver suas potencialidades para atingir o mais alto nível do surfe.

O Centro de Treinamento está localizado na praia de Itaúna, palco da etapa brasileira do WSL Championship Tour desde 2017.

A nova estrutura é um equipamento multidisciplinar, onde serão ofertadas vagas para alunos em vulnerabilidade social que receberão, além dos treinamentos específicos, alimentação, aulas de inglês, acompanhamento clínico, fisioterápico, psicológico, nutricional e assistência social.