Capital Nacional do Surfe, Saquarema tem na Praia de Itaúna o principal palco do esporte no país - Divulgação

Publicado 16/11/2021 06:08

SAQUAREMA – Com a realização do Saquarema Surf Festival, entre os dias 15 e 21 de novembro, na Praia de Itaúna, a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos espera que o festival reaqueça o turismo e traga os fãs de surfe até a cidade.

Considerada a Capital Nacional do Surfe, Saquarema tem na Praia de Itaúna o principal palco do esporte no país. Sede da etapa brasileira do WSL Championship Tour, em 2019 a cidade teve impacto positivo de R$ 15 milhões na sua economia, principalmente nos segmentos ligados à atividade turística. Devido à pandemia de Covid-19, a elite mundial do surfe não esteve em Saquarema em 2020 e 2021.



Saquarema Surf Festival acontece na Praia de Itaúna Divulgação

As competições terão participação de ídolos do esporte como o campeão mundial Adriano de Souza, Silvana Lima, Phil Rajzman, bicampeão mundial de longboard. Além de revelações que já inspiram a nova geração, como Lucas Vicente, campeão mundial Pro Junior 2019, Sophia Medina e Tainá Hinckel. Além de nomes importantes locais como Lucas Chumbo e Raoni Monteiro. "A realização do Saquarema Surf Festival é um marco importante para a retomada do nosso calendário esportivo. Estamos trabalhando para recepcionar todos os turistas e apaixonados pelo surf da melhor forma possível, tudo com muita segurança e seguindo todos os protocolos sanitários em vigor" - disse a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres.

Com tantos atrativos, o festival promete ser o palco ideal para viver a experiência, não apenas da retomada do surfe no país, mas também do lifestyle do esporte que não para de crescer no Brasil, atraindo cada vez mais investimentos, fãs e atenção do mercado.