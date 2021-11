Show marcará a retomada dos eventos musicais no município - Divulgação

Publicado 14/11/2021 21:56



SAQUAREMA – Para marcar e comemorar a retomada dos eventos musicais, Saquarema realizará na próxima sexta-feira, 19 de novembro, show da Banda Blitz.

O evento acontecerá durante o Saquarema Surf Festival que terá início nesta segunda-feira, 15 de novembro.

O show terá início às 21 horas, na Praça do Coração, no Centro.

A banda foi fundada no início da década de 80, no Rio de Janeiro, por sete jovens e se tornou uma das principais bandas do rock brasileiro.

Atualmente a banda é formada por Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Cláudia Niemeyer (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal).

A banda promete apresentar um repertório com muito rock, pop, reggae, blues, eletrônico, baladas de gaita e violão, letras bem sacadas, guitarras swingadas, canto falado, respostas das meninas, o típico bom-humor que sempre foi à marca de Evandro Mesquita & Cia.