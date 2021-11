Motorista que provocou o acidente fugiu do local. - Reprodução internet

SAQUAREMA – Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma mulher ferida nesta sexta-feira, 12 de novembro, no bairro de Bacaxá, em Saquarema.

O caso aconteceu por volta das 21h, na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do Km 70, na RJ-106. A vítima seguia de moto pela rodovia, quando foi fechada por um carro, no cruzamento com a Rua Professor Souza.

A motociclista caiu da e precisou de atendimento médico. Os bombeiros foram acionados e a vítima foi encaminhada para Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá, com ferimentos leves.

De acordo com testemunhas, o motorista do veículo que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro.