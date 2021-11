Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica em Saquarema - @FERREIRAMARCOSFOTO___

Publicado 14/11/2021 21:33

SAQUAREMA – Na próxima terça-feira, 16 de novembro, mais um bairro de Saquarema receberá a vista do posto volante da Campanha de Vacinação Antirrábica.

Das 09h às 14h, agentes da Secretaria Municipal de Saúde estarão no Campo do Barroso, no bairro Jardim para imunizar cães e gatos a partir de 3 meses de idade. A administração aconselha-se não vacinar fêmeas grávidas (pois o estresse pode ocasionar o aborto), em período de cio ou amamentando. Além disso, não devem ser vacinados animais prostrados ou com diarreia, animais com infestação de carrapatos, pulgas ou que estejam tomando antibiótico.

É obrigatório que os cachorros estejam com focinheira e coleira, os gatos transportados em bolsas pet e que os animais sejam conduzidos por pessoas maiores de 18 anos. Todos os protocolos de saúde, tais como o uso de máscaras e o distanciamento social, devem ser cumpridos pela população.