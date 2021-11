Guarda Ambiental resgata cachorro ferido por espinhos de ouriço - Divulgação

Guarda Ambiental resgata cachorro ferido por espinhos de ouriçoDivulgação

Publicado 12/11/2021 16:37



SAQUAREMA – Na última quarta-feira, 10 de novembro, agentes do Salvamar do Corpo de Bombeiros acionaram a Guarda Ambiental de Saquarema para resgatar um cachorro que estava com a boca cheia de espinhos de um ouriço.



Animal tinha uma grande quantidade de espinhos na região da boca Divulgação

Após o resgate, o animal foi encaminhado para a Clínica Veterinária Municipal, em Sampaio Corrêa, onde foi analisado pelos veterinários e oferecido todos os cuidados necessários para restabelecer a saúde do animal. No local, os agentes da Guarda encontraram o animal com muita dor. Segundo eles, por conta da grande quantidade de espinhos, o cão não conseguia fechar a boca.Após o resgate, o animal foi encaminhado para a Clínica Veterinária Municipal, em Sampaio Corrêa, onde foi analisado pelos veterinários e oferecido todos os cuidados necessários para restabelecer a saúde do animal.

A Guarda Ambiental de Saquarema solicita aos moradores que entrem em contato com a instituição sempre que souberem de um animal ferido ou que precise de ajuda.