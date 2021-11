Durante 03 dias, vítima ficou presa em uma casa no bairro de Bicuíba - DIVULGAÇÃO

Durante 03 dias, vítima ficou presa em uma casa no bairro de BicuíbaDIVULGAÇÃO

Publicado 14/11/2021 21:45

SAQUAREMA – Neste sábado, 13 de novembro, a Polícia Militar resgatou uma mulher que era mantida em cárcere privado em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

O caso aconteceu na Estrada de Bicuíba, no bairro de Bicuíba. Através de uma denúncia feita ao comandante da 4ª cia os agentes ficaram sabendo da situação da vítima. De acordo com a PM, a mulher estava sendo mantida em cárcere privado há 03 dias.

Os policiais iniciaram as buscas pela residência até que receberam novas informações de que o agressor, ao saber da presença da polícia, fugiu do local. A vítima conseguiu fugir e se escondeu em um matagal. Os agentes continuaram as buscas e localizaram a mulher que estava visivelmente abalada.

Segundo informações, a mulher foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Nazareth, para avaliação médica, em seguida, ela foi levada para a 124ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Por segurança, a vítima foi encaminhada para um lugar seguro e sigiloso.