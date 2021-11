Polícia Militar pede a ajuda da população para identificar o suspeito. - DIVULGAÇÃO

Publicado 14/11/2021 21:43

SAQUAREMA – Na manhã deste sábado, um homem armado, assaltou uma farmácia, no bairro de Bacaxá, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

O crime aconteceu na Avenida Saquarema, na altura do Banco do Brasil. De acordo com a Polícia Militar, imagens de câmeras de segurança, mostraram o criminoso chegando em uma moto por volta das 07h da manhã. Ele estacionou em frente ao Banco e seguiu até a farmácia que fica do outro lado da rua.

Segundo informações, o criminoso estava muito alterado e chegou a apontar a arma para duas funcionárias da farmácia. Ele anunciou o assalto e levou todo o dinheiro que estava no caixa.

Uma ocorrência foi registrada na 124ª DP, em Saquarema e a Polícia Militar pede a ajuda da população para identificar o suspeito.