Publicado 14/11/2021 21:49

SAQUAREMA – Neste domingo, 14 de novembro, Saquarema irá realizar o 1º Festival Canino da Região dos Lagos.

Realizado a partir das 13h, no Sítio Gratidão, no bairro de Bonsucesso, o evento contará com tendas expositoras, gastronomia, artesanato local da Ecoart, música ao vivo, campanha de adoção, desfile de Cães além de sorteios e brindes.

A produção do evento pede aos visitantes que levem ração e itens caninos ou felinos para arrecadação e doação a projetos e protetores que estejam em dificuldades.