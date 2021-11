Simulacro encontrado com um dos criminosos - DIVULGAÇÃO

Publicado 14/11/2021 21:53



SAQUAREMA – Neste sábado, 13 de novembro, policiais da 4°Cia prenderam um homem que roubou a moto de um entregador, no bairro do Porto da Roça, em Saquarema.

Após a denúncia do crime, os policiais receberam a informação de que a moto estava equipada com sistema anti-roubo e que tinha sido levada para a Rua Pereira, em Bacaxá. Por conta do sistema, os criminosos tiveram que empurrar a moto.

De acordo com a PM, os agentes foram ao local e encontraram um dos assaltantes com um simulacro, já o segundo criminoso conseguiu fugir pulando muros das casas vizinhas.

O homem que foi preso não teve sua identidade revelada, mas a PM informou que ele é morador do município de Araruama

O homem foi preso em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado para a 124ª DP, no Centro de Saquarema, onde o caso foi registrado.