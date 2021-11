Acidente aconteceu no bairro do Rio Mole. Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local - Reprodução redes sociais

Publicado 16/11/2021 05:54

SAQUAREMA – Um homem foi atropelado quando andava de bicicleta, na noite deste domingo, 14 de novembro, na Rodovia Amaral Peixoto, em Saquarema.

Segundo informações, o acidente aconteceu no bairro do Rio Mole, na altura da reta, quando um veículo atingiu o ciclista.

O corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem que não teve a identidade revelada não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do carro não sofreu ferimentos.