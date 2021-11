Uma das vítimas precisou ser transferida de helicóptero para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo - Reprodução redes sociais

Uma das vítimas precisou ser transferida de helicóptero para o Hospital Alberto Torres, em São GonçaloReprodução redes sociais

Publicado 16/11/2021 05:59

SAQUAREMA – Um acidente envolvendo duas motos deixou três pessoas feridas, na tarde desta segunda-feira, 15 de novembro, em Saquarema, na Região dos Lagos.

A colisão aconteceu na descida do Morro da Cruz, na Avenida Saquarema. Com o impacto da batida, uma das motos ficou completamente destruída. A Guarda Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A pista precisou ser interditada nas duas vias e o trânsito foi desviado pela Estrada do Leigo.

De acordo com os Bombeiros, uma das vítimas foi identificada como o ex-vereador e empresário, Rafael Pinheiro, de 42 anos. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi socorrido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros encaminhado para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo.

As outras duas pessoas envolvidas no acidente tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá.

No início da noite, a via foi liberada pela Guarda Civil.